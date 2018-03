Paulista preocupado com estréias do rival O técnico Zetti, do Paulista, que este ano faz sua primeira temporada como treinador profissional, sabe melhor que todo mundo que uma estréia sempre traz uma motivação a mais ao profissional que está tendo sua primeira chance. Justamente por isso o treinador vem pedindo muita atenção aos seus jogadores no jogo do próximo sábado, às 16 horas, contra o Brasiliense. Neste jogo, o adversário terá as estréia do lateral-esquerdo Leandro e do técnico Vágner Benazzi. O treinador estreante, inclusive, já trabalhou no time de Jundiaí, e conhece muito bem o estádio Jaime Cintra e alguns dos jogadores que estão atuando pelo Paulista. "O Brasiliense tem uma motivação a mais para jogar contra a gente e temos que tomar cuidado, principalmente pelo fato do treinador deles já ter conseguido dois acessos na Série B. Mesmo assim acredito em uma vitória do Paulista", disse Zetti.