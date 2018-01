Paulista preparado para maratona O elenco do Paulista se prepara para uma verdadeira maratona mental nos próximos dias. Nesta quinta-feira os jogadores receberam a última folga antes das duas próximas partidas, contra Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e Fluminense , pela final da Copa do Brasil. Apesar de serem competições diferentes, a pressão pelo bom resultado é igualmente grande, mas os jogadores garantem estar longe de seu limite. "Um descanso como o que tivemos hoje (quinta-feira) já renova as baterias e nos deixa com vontade de voltar ao trabalho", declarou o lateral Lucas, que aproveitou a folga para passear no shopping com a família. No entanto, todos estão cientes da cobrança . "No nosso caso, o ditado da galinha que enche o papo de grão em grão não funciona. Temos que abocanhar pontos de três em três", explicou o técnico Vágner Mancini, referindo-se à campanha ruim que o time faz no Brasileiro. No último treinamento realizado, nesta manhã, Mancini garantiu já ter na cabeça a equipe que enfrenta o Grêmio, pela oitava rodada, neste sábado, mas preferiu não revelar. A única certeza é que Finazzi, que torceu o tornozelo no treino de quarta-feira, está vetado. André Leonel joga ao lado de Léo, em seu lugar. O Paulista está na antepenúltima colocação, com oito pontos apenas. Perto de 10 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Fluminense, quarta-feira, pela Copa do Brasil. A expectativa de que todos os 15.155 ingressos, com preço de R$ 10 a arquibanca, R$ 5 a meia e R$ 20 a numerada.