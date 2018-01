Paulista: pressão preocupa técnicos A pressão, cada vez maior por parte do torcedor e da mídia, não permite, aos times chamados grandes, tropeços. Por isso, nem bem começou o Campeonato Paulista e as equipes vão ter mudanças consideráveis já na segunda rodada. Principalmente São Paulo e Portuguesa, que perderam na estréia, e o Palmeiras, que sofreu para bater o Mogi Mirim. No time do Morumbi, o meia Adriano, que passou semanas discutindo a renovação de contrato, ganhou uma boa oportunidade diante do Paulista, mas não a aproveitou. Jogou mal, "escondeu-se" nos momentos mais difíceis e, por isso, voltará para o banco na quinta-feira, diante do Juventus. Kaká, que voltou do Catar, onde estava com a seleção brasileira sub-23, já está confirmado entre os titulares. "O Kaká desequilibra, fez muita falta para o nosso time", declarou o atacante Luís Fabiano. Kaká, porém, rejeita o rótulo de salvador da pátria. "Sei da minha responsabilidade, mas o São Paulo não pode depender só de mim, precisa ter substitutos quando eu estiver em outras convocações." Ricardinho também não esteve bem na estréia, mas, por enquanto, ninguém cogita sua saída da equipe. É experiente e tem "nome". No Morumbi, os dirigentes e a comissão técnica acreditam que o meia vai emplacar neste semestre. O jovem atacante Kleber, de 19 anos, tem futuro promissor, mas foi pouco acionado diante do Paulista, em Jundiaí, não conseguiu mostrar seu jogo e deve perder a vaga. Se estiver recuperado de contusão, Reinaldo entra no seu lugar. Caso contrário, é possível que Júlio Baptista, que também retornou da seleção sub-23, atue no ataque. No Palmeiras, as cobranças não são tão diferentes. A vitória sobre o Mogi Mirim por 2 a 1 não convenceu os torcedores nem o técnico Jair Picerni, que avisou: "Podemos mexer em duas ou três peças." Uma apresentação ruim já é suficiente para que o lateral-direito Neném, que retornou do Goiás após bom desempenho no Campeonato Brasileiro, perca lugar no time. O jogador foi vaiado pelos palmeirenses no domingo e deve ser trocado por Pedro quarta-feira contra a Ponte Preta. Do lado esquerdo, Everaldo também tem a situação comprometida. Vai para a reserva caso o recém-contratado Marquinhos esteja bem fisicamente. No ataque, Dodô está com a "corda no pescoço". Foi hostilizado pela torcida, que já pede a presença de Leandro ao lado do colombiano Muñoz. "O Dodô mostrou que tecnicamente é um grande jogador e será peça importante no nosso trabalho", avaliou Picerni, que, no entanto, deu a entender que o atacante precisa melhor a forma física e ser mais agressivo. No Canindé, o técnico Flávio Lopes terá muito trabalho para conter a fúria do torcedor. O time, que apanhou do São Caetano por 3 a 0, parece não ter evoluído nada em relação ao ano passado, quando foi rebaixado para a Série B do Brasileiro. "Vou ver ainda o que fazer, mas o time foi muito mal do meio para a frente", afirmou. As opções, porém, não são muito animadoras. Dois que podem se tornar titulares contra o Corinthians são o atacante Robson, ex-América, e o meia Granja, ex-Corinthians-AL. O Corinthians, tranqüilo com a vitória sobre o Marília, na estréia, terá a volta de Vampeta, mas apenas no fim de semana. E o Santos, apesar do empate contra o Santo André, continua em paz, ainda em festa após o título brasileiro conquistado há pouco mais de um mês.