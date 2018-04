Paulista: problemas para jogo em Goiás Confiante em se manter na zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Vágner Mancini tem problemas para definir o time do Paulista. Na sexta-feira, o clube vai até Goiânia enfrentar o Vila Nova, às 20h30, pela 18ª rodada da competição. Para o confronto, Mancini não poderá contar com o lateral-direito Lucas, que sofreu uma lesão na coxa direita contra a Lusa. Seu substituto ainda não foi definido. Os meias Thiago Almeida e o volante Cristian, brigam pela posição. Apesar de não serem originários da posição, ambos se saíram bem quando foram testados na função. "São bons jogadores e que podem jogar tranqüilamente. Mesmo assim, prefiro aguardar antes de confirmar qualquer coisa", disse o treinador. O Paulista ocupa a sétima posição no Campeonato Brasileiro da Série B com 26 pontos. Apenas os oito melhores passam à segunda fase.