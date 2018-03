Paulista procura atacante experiente Disposta a acabar com a falta de gols, a diretoria do Paulista já está à procura de um atacante experiente para reforçar o time na seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. A paciência do técnico Zetti com Izaías e Maurício, que eram as principais esperanças de gol, já está acabando. Sem marcar um gol sequer, a dupla anda deixando o treinador e a torcida irritados com o desempenho do time, que atualmente ocupa a 16ª posição na classificação do campeonato, com quatro pontos ganhos. Em três jogos disputados até o momento, o clube de Jundiaí conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. Dois nomes que circulam nos corredores do estádio Jaime Cintra são os de Mauro e Jean Carlos. Os dois, que tiveram boas passagens pelo clube, estariam dificultando as negociações em virtude dos salários. O Paulista estipulou em R$ 5 mil o seu teto salarial, valor considerado baixo pelos atletas. Enquanto o reforços não chegam, o técnico Zetti segue trabalhando para enfrentar o Gama-DF no próximo sábado, no Distrito Federal. Assim como o Paulista, seu adversário ainda vai mal no campeonato e tem apenas dois pontos em três partidas, estando apenas na 22ª colocação. A novidade do Paulista neste jogo será a volta do lateral Luís Paulo, que cumpriu suspensão no empate de 1 a 1 com o Remo.