Paulista procura clube para Fábio Gomes A diretoria do Paulista não sabe o que fazer com o volante Fábio Gomes. O Palmeiras, clube para o qual ele estava emprestado, não quer mais sua permanência no Parque Antártica. Como ganhava um salário relativamente alto para os padrões do clube de Jundiaí, ele também não deve ficar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas partes devem aguardar para uma eventual proposta pelo jogador. A intenção do clube é de conseguir outro clube para emprestá-lo. Fábio Gomes foi destaque no Paulista de 2003, quando foi contratado pelo Palmeiras. A diretoria do time de Jundiaí vive ainda a expectativa de receber uma parcela da venda do atacante Nenê para o Mallorca, da Espanha. O clube terá que optar pela compra de 25% de seus direitos federativos, que deve acontecer na primeira quinzena do próximo mês. O valor da parcela está estimado em U$ 350 mil. Pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Paulista volta a campo domingo, às 11 horas, quando enfrenta o Ceará, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O time fechou a sexta rodada em segundo lugar, com 12 pontos.