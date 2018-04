Paulista: proibido vacilar na A-2 A Série A-2 do Campeonato Paulista, iniciada hoje, será uma competição curta, com apenas 15 rodadas, mais as semifinais e finais. Por isso, os 16 times não podem vacilar, principalmente em casa. A mudança no calendário, com os grandes só no Rio-São Paulo, beneficiou Comercial, São José, Sãocarlense (que não caíram) e Bandeirante, Flamengo de Guarulhos e Marília (que subiram da A-3 "bionicamente"). Talvez por isso, o nível técnico promete ser baixo. Apenas o campeão garante o acesso e o último cai direto para a A-3 de 2003 - duas repescagens serão disputadas: uma pelo vice contra o penúltimo da A-1 e outra entre o penúltimo contra o vice da A-3. As confusões na tabela já começaram, com partidas antecipadas - todas iniciariam às 16 horas. Assim, três partidas serão disputadas às 11 horas. A primeira delas será realizada no Estádio Luisão, em São Carlos, entre Sãocarlense e Comercial, duas das piores equipes do ano passado. O Sãocarlense aposta em Aluísio Guerreiro como treinador e no veterano goleiro Sérgio (ex-Santos e seleção brasileira). O time de Ribeirão Preto contratou Carlos Pinosa, por currículo, e o goleiro Júlio Sérgio e os atacantes Marquinhos e Chuba. Em Birigüi, o Bandeirante, campeão da inexpressiva Copa Estado de São Paulo, disputada no segundo semestre de 2001, receberá o quase falido São José na condição de favorito. Em Sorocaba, o Atlético, com dinheiro da seita do Revendo Moon e sob orientação Luís Carlos Martins, enfrenta o Flamengo, que está animado com dois acessos sucessivos. Os outros três jogos serão disputados às 16 horas. O Marília, de Wanderley Paiva e do experiente meia Palhinha (ex-São Paulo), que estava no futebol peruano, está motivado e quer estrear com vitória sobre o São Bento, campeão da A-3 em 2001. O Mirassol, em casa, receberá a Francana, que tem Vantuil Rodrigues no comando. A primeira rodada será completada em Paraguaçu Paulista entre Paraguaçuense - o técnico é o ex-zagueiro palmeirense Toninho - e o atribulado Araçatuba.