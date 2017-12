Paulista promete atacar o Palmeiras Mesmo reconhecendo a força da tradição do Palmeiras, o técnico Zetti, do Paulista, garante que vai atacar o time da capital desde o início do jogo deste sábado, às 21h40, para conseguir a vitória e voltar a figurar entre os oito primeiros do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 21 pontos, jogadores e comissão técnica sabem da importância de se conquistar três pontos contra uma equipe que também luta pelo título da competição. "O Palmeiras é um time muito difícil de ser vencido, mas temos que impor nosso futebol. A melhor ma neira de vencê-los será na base do toque rápido e sempre abusar da nossa velocidade", explicou Zetti, que foi goleiro do Palmeiras entre 1986 e 1989. Para este jogo o treinador pretende mexer o mínimo possível no time que vem jogando. Para o lugar do atacante Luís Gustavo, suspenso pelo terceiro amarelo, o treinador decidiu escalar o meia Rodrigo Batata. Com isso, o também meia Canindé será adiantado para jogar ao lado de Izaías no ataque. Na lateral direita, Luiz Paulo, após cumprir dois jogos de suspensão pela expulsão na vitória de 1 a 0 sobre o São Raimundo, pode voltar ao time, mas Zetti afirmou que o jovem Lucas, de 19 anos, até pode ser mantido entre os titulares. A expectativa da diretoria pela presença de público não é tão otimista, tendo em vista o horário do jogo. Mas o clube já garantiu um dinheiro extra com a venda do espaço na camisa para uma escola de idiomas. Os valores da transação não foram revelados.