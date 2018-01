Paulista promete buscar mais 18 pontos O técnico Vágner Mancini já decretou a meta que pretende alcançar com o Paulista no Campeonato Brasileiro da Série B. Segundo ele, o time campeão da Copa do Brasil tem que chegar a 32 pontos para garantir vaga na segunda fase. Como permaneceu com 14 pontos após a derrota para o Náutico, na última terça-feira, ainda faltam 18 pontos para que o objetivo seja conquistado. "É mais fácil trabalhar com metas e, sabendo que nos faltam 18 pontos, os jogadores conseguem visualizar bem o quanto temos que melhorar nas próximas dez rodadas", explicou o técnico. Mas, para que a marca seja alcançada, Mancini tem outra preocupação. Com as especulações de saída de jogadores pipocando no estádio Jaime Cintra, ele pediu à diretoria para que tenha uma definição de com qual elenco ele poderá trabalhar. O zagueiro Dema deve acertar ainda nesta sexta-feira sua transferência para o Flamengo. O meia Márcio Mossoró continua de fora e não deve mais vestir a camisa do time. O goleiro Rafael e o volante Amaral receberam propostas oficiais do Vasco, mas não devem sair. Nesta sexta-feira, haverá um treinamento para começar a esboçar o time para o confronto contra a Anapolina, pela 13ª rodada, no próximo dia 15.