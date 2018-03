Paulista quer estádio lotado na 5ª A diretoria do Paulista quer encher o Estádio Jaime Cintra, quinta-feira à noite, diante do Internacional-RS, pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Beira Rio, o time perdeu por 1 a 0 e agora precisa vencer por dois gols de diferença pa ra continuar brigando pelo título. A idéia é vender os 14.800 ingressos ao preço de R$ 15 cada. Uma empresa de material esportivo da cidade comprou perto de cinco mil bilhetes e oferece a cada torcedor que consumir R$ 50 em suas lojas. Enquanto isso, o conselho deliberativo estuda a proposta de um novo patrocinador, que poderia ser anunciado ainda nesta semana. Já os jogadores seguiram à noite para uma concentração na cidade de Itu, onde ficarão treinando e concentrados até antes do jo go decisivo. O técnico Vágner Mancini terá à sua disposição o meia Márcio Mossoró, que depois deve se transferir para o Fluminense.