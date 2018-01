Paulista quer evitar o ?já ganhou? Tentando evitar uma zebra no jogo contra o rebaixado União São João, o técnico do Paulista, Zetti, quer evitar o clima de "já ganhou" entre seus jogadores. Para isso, ele está cobrando muita seriedade e motivação do grupo. "Durante toda a semana tentei motivar os atletas. Temos que tomar todo cuidado com o União, pois quando entrarem em campo, mesmo com alguns juniores, tentarão fazer o melhor que puderem", explicou Zetti. No entanto, não basta ao Paulista vencer. Para garantir uma vaga à próxima fase, o time precisará torcer por tropeços de Náutico (contra Botafogo, em Niterói), ou derrotas de Sport (Portuguesa, em Recife) e Marília (Ceará, em Fortaleza). "Vamos tentar fazer nossa parte e torcer para que uma dessas equipes percam", disse Zetti. O clube de Jundiaí ocupa a nona colocação, com 32 pontos.