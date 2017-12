Paulista quer garantir vaga por antecipação O técnico do Paulista, o ex-goleiro Zetti, afirmou estar bastante preocupado com a folga que seu clube terá na última rodada do Campeonato Paulista. Na briga por uma das quatro vagas à segunda fase, o time de Jundiaí, segundo o treinador, será obrigado a garantir a classificação, entre os quatro melhores, de forma antecipada. "O último Campeonato Brasileiro da Série B mostrou que quase tudo é definido na última rodada, mas no nosso caso terá que ser diferente. Não atuaremos na rodada final e por isso seremos obrigados a somar pontos suficientes até o nosso último jogo. Não podemos ficar dependendo de outros resultados", alerta Zetti. Após o ruim empate de 3 a 3 contra o Oeste, o Paulista se vê obrigado a conquistar um bom resultado contra o Marília, domingo, em Presidente Prudente, já que o estádio mariliense passa por reformas. Para essa partida, o treinador deve mudar o meio campo. O volante Alemão, após cumprir suspensão, volta a atuar na proteção a zaga ao lado de Umberto. Na meia, a expectativa é pela estréia do meia Ailton, emprestado pelo São Paulo. O Paulista tem sete pontos e ocupa a quinta posição no Grupo 2.