Paulista quer pelo menos um ponto Sete pontos separam o Paulista da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Serão três jogos em casa e três fora, fazendo-se necessário pelo menos um ponto longe de seus domínios. Por este motivo, a partida desta sexta-feira às 20h30, contra o Vila Nova, passa a ter grande importância. O jogo acontece no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e é válido pela 18ª rodada da competição. À princípio seria disputado neste sábado, mas foi antecipado a pedido da diretoria goiana. O time de Jundiaí está na sétima colocação, com 26 pontos ganhos. O Vila Nova, depois de uma seqüência de resultados ruins, praticamente deu adeus à chance de classificação. Está na 16ª colocação, com 20 pontos, e precisa de mais quatro para garantir a permanência na Série B em 2005. Apesar de alguns retornos, os desfalques continuam atrapalhando o técnico Vágner Mancini na escalação do time. O principal problema é na lateral-direita. Lucas, apesar de ter se recuperado de uma lesão, acabou recebendo mais um jogo de suspensão e está fora. Cristian deve jogar improvisado em seu lugar, mas Thiago Almeida também tem chance. No ataque, André Leonel está fora da competição devido a uma lesão nos ligamentos do joelho. Portanto, Davi e Abraão são os atacantes titulares. Por outro lado, Márcio Mossoró e Asprilla podem retornar. Suspenso, o volante Amaral também não joga e será substituído por Humberto.