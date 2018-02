Paulista quer voltar a vencer o Ituano Vice-campeão da temporada passada, o Paulista luta nesta temporada contra um incômodo tabu: não vence fora de casa. Derrubar este estigma é o principal objetivo do time de Jundiaí neste domingo, às 16 hs, diante do Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Mas, o Paulista tem pela frente um time animado, que venceu na estréia do técnico Válter Ferreira na última rodada, por 2 a 1, para a Internacional. O time de Itu soma 17 pontos, ocupando a nona colocação. O Paulista tem dois pontos a menos, na 11ª posição. Curiosamente, o Paulista defende uma invencibilidade de oito meses sem perder dentro de casa. Fora de casa, porém, os números não são nada animadores. No Paulistão foram quatro derrotas e apenas o empate, em 1 a 1, com o América em Rio Preto. Fora perdeu para Santo André, Palmeiras, Guarani e Portuguesa Santista. O Galo não vence longe de sua torcida desde o 21 de fevereiro de 2004. Na ocasião, ganhou do União São João por 2 a 0, em Araras, com gols de Canindé e Izaías, pelo Paulistão. No Ituano, o técnico Válter Ferreira decidiu escalar Denni no lugar de Ricardo Oliveira, que continua realizando exames após ter passado mal na partida contra o União Barbarense. O jogador já estaria fora do time por ter recebido o terceiro amarelo, mas deve ficar afastado por 15 dias, até os resultados das análises. Os médicos irão realizar exames neurológicos e cardiológicos. O meia Juliano já está recuperado de contusão e fica como opção no banco. Com Jéfferson suspenso por ter sido expulso no empate de 2 a 2 com o São Paulo, resta saber agora quem será o novo titular do ataque do Paulista. O técnico Vágner Mancini tem três opções para o setor. Abraão e Marcos Dias, que já foram titulares do time, tem chances, mas o favorito é Leo, que teve boa atuação diante do São Paulo. "Posso optar por um jogador referência como o Abrãao e o Marcos Dias ou por um mais veloz, como Léo", disse Mancini. O zagueiro Thiago Matias, suspenso, dá lugar para Dema.