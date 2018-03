Paulista reclama de arbitragens caseiras A reapresentação de jogadores e comissão técnica do Paulista nesta terça-feira foi marcada pela indignação com a arbitragem do cearense Manoel Aguiar Moita na partida de domingo, em que saiu derrotado pelo Sport por 2 a 0. O diretor de futebol do Paulista, João Carlos Figueiredo, mostrou muita irritação ao comentar a atuação de Manoel Aguiar. "Ele deixou de marcar um pênalti claríssimo no Izaías quando o jogo ainda estava empatado 0 a 0. No final, o lateral (Carlinhos) agrediu um jogador nosso e só levou cartão amarelo. Nunca vi alguém chutar um jogador que estava no chão e não ser expulso de campo", lamentou. Para o técnico Zetti, realmente a arbitragem prejudicou o seu time, mas este não teria sido o principal motivo que causou a primeira derrota do Paulista no Campeonato Brasileiro da Série B. "O time até criou boas chances, mas não soube aproveitar. Qualquer erro poderia ser fatal e acabamos perdendo no excesso de erros", disse o ex-goleiro do São Paulo, Palmeiras e Seleção Brasileira.