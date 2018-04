Paulista reconhece erros e promete mudar tudo em 2008

Reconhecendo os erros de planejamento e na formação do time, a diretoria do Paulista quer esquecer a fraca campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, que culminou com o rebaixamento à Série C. Após o vexame, o objetivo do clube de Jundiaí é planejar a próxima temporada, que começa com uma ampla limpeza no elenco. "Nós vamos dar a volta por cima", prometeu o presidente Eduardo Palhares. O goleiro Adinam e o atacante Borebi foram requisitados de volta pelo Noroeste, que é dono de seus direitos, e estão deixando o Paulista. Outros que devem sair do clube são o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, o lateral-direito Marco Aurélio, o volante Claudiney, o meia Juliano e os atacantes Roberto Santos e Giuseppe. A diretoria do Paulista, porém, conseguiu achar alguns jogadores que, segundo ela, se salvaram da fraca campanha na Série B. É o caso do goleiro Victor, do zagueiro Everton e do atacante Gilsinho, que ficam na próxima temporada.