Paulista reforça marcação contra Botafogo O Paulista vai reforçar a marcação para enfrentar o vice-líder Botafogo-RJ, neste sábado, no estádio Caio Martins, em Niterói, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, em busca de um lugar entre os oito primeiros colocados. O time de Jundiaí ocupa o décimo lugar, com 29 pontos. Sem poder contar com o atacante Davi, que sofreu uma entorse no joelho direito e foi vetado pelo departamento médico, o técnico Zetti definiu como substituto o experiente Ivan Rocha, ex-zagueiro do São Paulo, e que tem atuado como volante. Assim, o meio campo ganha mais um homem de marcação. Canindé será adiantado ao ataque ao lado de Izaías, artilheiro do time com 10 gols. "Com certeza o Davi será um grande desfalque, pois vinha em grande fase e nos últimos três jogos marcou quatro gols. Mas acredito que o Canindé o substituirá à altura", disse convicto o treinador.