Paulista reforça o ataque na sexta O Paulista terá a volta do atacante Luiz Gustavo para enfrentar o Santa Cruz na próxima sexta-feira, às 20h30, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O jogador, que não enfrentou o Palmeiras por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, volta ao time com a missão de marcar os gols que faltaram contra o time da capital. No jogo contra o Palmeiras as principais chances de gols saíram dos pés do volante Amaral, que arriscou vários chutes de longa distância. Em um deles, inclusive, acabou abrindo o placar para o Paulista. O meia Rodrigo Batata, que atuou ao lado de Izaías, deve voltar ao banco de reservas. O mesmo deve acontecer com Cairo, que dá lugar ao veterano Ivan Rocha, que volta após quatro jogos fora em virtude de uma contusão muscular. Com 21 pontos e na 11ª colocação, o jogo contra os pernambucanos passou a ser de fundamental importância para o Paulista, do tipo de seis pontos, uma vez que seu adversário vem logo à frente na tabela de classificação com o mesmo número de pontos.