Paulista reforça segurança no Rio Temerosa quanto à segurança de sua delegação no Rio de Janeiro, onde decide o título da Copa do Brasil contra o Fluminense, no Estádio São Januário, na quarta-feira, a diretoria do Paulista contratou os seguranças do Vasco, enquanto estiver no Rio de Janeiro. A preocupação aumentou após as ameaças de retaliação do presidente do clube carioca, Roberto Horcades. Irritado com a demora do trâmite de sua delegação do hotel, em Campinas, ao Estádio Jaime Cintra, onde foi disputada a primeira partida, vencida pelo time jundiaiense por 2 a 0, o dirigente do Fluminense chegou a dizer que a vontade que tinha era de enviar a delegação do Paulista "ao Complexo do Alemão ou à Favela da Maré". Horcades depois de desculpou da declaração, mas cobrou a CBF, alegando que o jogo não poderia ter sido disputado em Jundiaí. Entretanto, se depender dos torcedores do Paulista, a segurança não deve ter dificuldades para conter possíveis confrontos com torcedores cariocas, isto porque a Gamor, torcida organizada do Paulista, tem forte aliança com a Young Flu, maior facção do time tricolor. "Fomos convidados a ir até na sede deles antes da partida. Aqui eles foram muito bem recebidos e participaram de uma confraternização com a nossa torcida. Tenho certeza que não haverá nenhum problema com a torcida do Fluminense", disse Carlos Godói, presidente da Gamor. À exemplo do time, os torcedores que forem na caravana também terão o respaldo de uma empresa de segurança, que já foi contratada. Por enquanto, apenas três ônibus estão fretados, mas até a manhã da próxima quarta-feira, os diretores da torcida esperam lotar pelo menos mais sete ônibus, dando um total dos 500 ingressos que foram colocados à disposição nas bilheterias em Jundiaí. Para os torcedores que não puderem ir até o Rio de Janeiro, a Gamor vai colocar um telão no estacionamento do Estádio Jaime Cintra. São esperados pelos organizadores cerca de 3 mil pessoas.