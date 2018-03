Paulista reforçará ataque na final O time do Paulista precisa ser eficiente no ataque para conquistar o título do Campeonato Paulista, domingo, às 16 horas, contra o São Caetano, no Pacaembu. Só mesmo com uma vitória de três gols de diferença, o time jundiaiense vai conquistar o inédito título estadual. Para que possa prevalecer o melhor ataque da competição e fazer pelo menos três gols de diferença, o técnico Zetti está testando o time com três atacantes. Nem por isso, pretende descuidar da defesa, ponto fraco na derrota por 3 a 1 na primeira partida. Apesar do seu poder de artilharia no Paulistão, com o melhor ataque, com 33 gols, o técnico decidiu dar um reforço ao avantes. No treino tático realizado na tarde desta quarta-feira, o time titular entrou em campo com três atacantes. O volante Alemão saiu do time para a entrada do atacante Davi. Ele ficou na frente ao lado de Izaías e João Paulo. "O time fica mais ofensivo. É disso que precisamos para buscar os gols e a vitória. Os números mostram que temos buscado o gol sempre. Não será diferente domingo", avisa. Apesar de ganhar em ofensividade, Zetti entende que precisa também trabalhar a marcação. "Ir para cima do São Caetano é uma ação suicida. Ou seja, você corre o risco de ser morto no contra-ataque. Eles são rápidos e jogam assim. Mas não temos escolha. Vamos atacar, pois precisamos e queremos ser campeões. É claro que estamos corrigindo o posicionamento dos homens do meio-campo e da defesa. Precisamos pegar todas as bolas, sobras ou não", alerta. A preocupação de Zetti com a defesa se justifica pois foi justamente por causa de erros de marcação e saída de bola que o time tomou os dois últimos gols contra o São Caetano. "Já conversei com meus zagueiros. Eles são jovens, sabem que erraram, mas podem e vão fazer uma grande partida no domingo". O time treina na quinta e sexta-feira em dois períodos no Estádio Jaime Cintra e viaja no sábado pela manhã para São Paulo. Ainda não foi definido, mas poderá realizar um treino leve no gramado do Pacaembu. Final de campeonato e as especulações continuam. Depois da provável proposta do Paraná Clube para ter o jogador Canindé para a disputa do Campeonato Brasileiro, agora é a vez do Internacional, de Porto Alegre. Os dirigentes gaúchos estariam interessados no meia do Paulista. Por enquanto, a diretoria desmente algum contato e prefere aguardar o final da competição para saber o interesse do jogador em deixar o clube.