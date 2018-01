Paulista: regulamento prova dúvidas Sai ano, entra ano e tudo segue igual fora das quatro linhas no futebol brasileiro. O regulamento do Campeonato Paulista provoca, mais uma vez, dúvidas e, como sempre, é praticamente desconhecido dos jogadores, técnicos e até dirigentes, que aprovaram seus artigos. Um dos itens que pegaram quase todos de surpresa é um dos mais importantes, o que se refere à classificação para a segunda fase. O artigo 2.º diz que, além dos dois primeiros de cada um dos três grupos, avançam, para a etapa seguinte, os dois melhores por índice técnico, independentemente da chave. Isso significa que podem se classificar o 3.º e o 4.º colocados de um mesmo grupo. Boa parte da imprensa e muitos esportistas e cartolas vêm dizendo que os dois melhores terceiros passam para a segunda fase, o que não é necessariamente verdade. Se a competição terminasse hoje, por exemplo, quatro equipes do Grupo 2 teriam vaga assegurada, Santos, São Paulo, Portuguesa Santista e Santo André. O time do ABC, 4.º colocado, seria beneficiado por ter melhor campanha do que o 3.º do Grupo 1, o Palmeiras, e o 3.º do 3, o Corinthians. A regra consegue surpreender até dirigentes dos mais atentos, como o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa. "São classificados os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados", disse, admitindo falta de conhecimento do artigo. Gouvêa, curiosamente, se dizia, no ano passado, quando assumiu o São Paulo, assustado com a falta de preocupação dos cartolas com o regulamento. "As pessoas assinam sem ler." O vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, confessou não saber exatamente os critérios de classificação e preferiu se esquivar do tema. "Esse assunto é da área do Edvar Simões", afirmou o dirigente, transferindo a responsabilidade para o supervisor de Futebol. Segundo o atacante Gil, que tampouco sabe o detalhe do regulamento, no caso de equipes como o Corinthians, o objetivo é terminar na liderança e não precisar fazer contas, apesar do tropeço diante do São Caetano. No rival Palmeiras, a situação não é diferente. Para o goleiro Marcos, campeão do mundo em 2002, os dois melhores terceiros passariam para as quartas-de-final, independentemente da pontuação do quarto colocado de outros grupos. "A gente não lê regulamento mesmo, o treinador se preocupa em dar treino, nós nos preocupamos em jogar", declarou. "Os dirigentes deveriam passar para a gente, mas não passam." O seu Palmeiras foi "vítima" do regulamento - que o próprio presidente Mustafá Contursi assinou -, no Torneio Rio-São Paulo, em 2002. Quando a fase de classificação estava terminando e o time na liderança, seu técnico na ocasião, Vanderlei Luxemburgo, ficou furioso ao saber que sua equipe não teria praticamente nenhuma vantagem nas semifinais e que um dos critérios de desempate seria o menor número de cartões. Faltou ter lido o documento. Depois de dois empates com o São Paulo na semifinal, o time acabou eliminado por ter recebido mais cartões que o adversário. Os cartões, por sinal, são novamente um dos quesitos de desempate na primeira fase do Paulista, estando à frente em importância até do critério de confronto direto. "Ninguém passa esses detalhes do regulamento para nós, ficamos sabendo apenas por comentários", lamentou o volante palmeirense Claudecir, que, no entanto, reconheceu que os jogadores tinham a obrigação de estudar as regras. "Infelizmente, os jogadores são os últimos a serem consultados ou a opinar sobre regulamento."