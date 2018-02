Paulista repatria seus vencedores O Paulista de Jundiaí está apostando numa geração vencedora do clube para tentar repetir em 2005, a façanha do primeiro semestre deste ano, quando fez uma campanha impecável no Campeonato Paulista e sagrou-se vice-campeão, derrotando grandes concorrentes como Santos e Palmeiras. O time de Jundiaí acertou a contratação de quatro jogadores que conquistaram o título da Série A-2 e a Série C do Campeonato Brasileiro em 2002: o zagueiro Anderson, os laterais Fábio Vidal e Julinho, além de confirmar o retorno do volante Fábio Gomes, de 23 anos, que estava emprestado ao Palmeiras. Como não teve muitas oportunidades no Palestra Itália, o volante acabou sendo devolvido. O reforço foi comemorado pelo técnico Vágner Mancini, que fazia dupla de meio-campo com Fábio nos tempos de jogador. "Estou satisfeito pelo retorno do Fábio Gomes. É um jogador de boa qualidade", analisou o treinador, que debutou nesta temporada dirigindo o time na Série B. Além dos quatro "reforços", a diretoria já havia anunciado as contratações do zagueiro Thiago Matias, ex-Palmeiras e do atacante Marcos Dias, ex-Bandeirante de Birigüi. Os jundiaienses estréiam no Campeonato Paulista dia 19, contra o Santo André, no ABC. A diretoria espera na próxima semana definir uma parceria com a empresa carioca Ability Sports, que estava administrando o futebol da Portuguesa de Desportos.