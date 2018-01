Paulista se prepara para jogo decisivo O técnico Zetti já avisou os jogadores do Paulista: a partida contra o América-RN, nesta sexta-feira, em Jundiaí, será decisiva para a classificação da equipe à segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. "Esse será nosso jogo-chave. Com uma vitória entraremos entre os oito primeiros colocados e estaremos próximos da classificação", disse o treinador. "O elenco está muito animado e temos que aproveitar isso. Mas não podemos entrar no clima de já ganhou", afirmou Zetti, depois da vitória por 7 a 1 sobre o Londrina, na última rodada. Com esse resultado, o Paulista passou a ocupar a 10ª posição, com 26 pontos.