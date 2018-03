Paulista se prepara para maratona Depois da boa vitória sobre o Brasiliense por 3 a 2 no fim de semana, o Paulista se prepara para uma verdadeira batalha no Campeonato Brasileiro da Série B. Em oitavo lugar, com 19 pontos, o time de Jundiaí terá dois jogos fora (CRB e Marília) e depois recebe o embalado Palmeiras no Estádio Jaime Cintra. Mesmo assim, o técnico Zetti não quer saber dos próximos jogos. Para ele, a maior preocupação é o CRB, adversário de domingo, às 17 horas, em Maceió. Para esta partida, a maior preocupação do treinador está no setor defensivo, uma vez que o time vem tomando muitos gols nos últimos jogos. Além disso, o Paulista terá o desfalque do lateral-direito Luís Paulo, que pegou três jogos de suspensão pela expulsão contra o São Raimundo. Lucas será o seu substituto. ?Não temo pelos jogadores que vão entrar e têm condições técnicas. Mas sempre perdemos em posicionamento e no entrosamento", resumiu Zetti.