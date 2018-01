Paulista se salva e rebaixa o Bahia Comandado pelo meia Márcio Mossoró, que fazia sua despedida do time, o Paulista venceu o Bahia por 3 a 2, na tarde deste sábado, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, e escapou do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado deixou o campeão da Copa do Brasil no 14º lugar, com 28 pontos, e rebaixou os baianos, que caíram para a 18ª posição, com 25 pontos. O tradicional time de Salvador, que tem a maior torcida do Nordeste, vive o pior momento de sua história e disputará a Terceira Divisão pela primeira vez. Campeão brasileiro em 1988, jogará a Série C ao lado do maior rival, o Vitória, também rebaixado após o empate de 3 a 3 com a Portuguesa. "[É] Uma situação muito difícil o Bahia ficar nessas condições", dizia o volante Cícero, que marcou os dois gols da equipe. O atacante Dill tentava explicar a razão do fracasso na temporada. "É o fruto de tudo o que aconteceu de errado neste ano", lamentou. Enquanto isso, os jogadores do Paulista sentiam o alívio de, ao menos, permanecerem na Série B no ano em que a equipe apareceu no cenário nacional com o título da Copa do Brasil. "Conseguimos realizar tudo dentro de campo e deixo o Paulista com a missão cumprida", dizia Márcio Mossoró, que nesta segunda-feira se apresenta ao Inter (RS). No primeiro tempo, o Paulista foi mais ofensivo, porém, só conseguiu assustar em chutes de fora da área. Foi assim que, aos 43 minutos, Fábio Vida, que acabara de entrar, arriscou e viu seu primeiro toque na bola parar dentro do gol baiano. No segundo tempo, o Bahia lançou-se ao ataque, mas deu espaço ao Paulista. Num contra-ataque fulminante, Edu fez o segundo, aos 9. O Bahia diminuiria aos 24, com um bonito gol de falta de Cícero. No entanto, em mais uma rápida descida do time de Jundiaí, Mossoró deu para Léo fazer 3 a 1, aos 28. Aos 36, Cícero diminuiu outra vez para o Bahia, que abandonou de vez a defesa e partiu em busca da virada. Mas o Paulista conseguiu segurar a pressão e começou a festejar. Abatidos, vários jogadores do Bahia atiraram-se no gramado ao apito final.