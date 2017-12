Paulista: sem jogos nesta sexta-feira Apesar do feriado de Páscoa, a Federação Paulista de Futebol confirmou os jogos no fim de semana no Campeonato Paulista da Série A1, A2 e A3. A Sexta-Feira Santa está preservada, mas os jogos estão distribuídos entre sábado e domingo. No sábado, a TV Record transmite, às 11 horas, o jogo entre Santo André e Ituano pela Série A1. Domingo, no mesmo horário, a ESPN Brasil mostra, o jogo entre a lanterna Portuguesa Santista e o líder União São João. Pela Série A2, a Rede TV grava o jogo entre Atlético Sorocaba e Marília, às 10h30 de domingo para mostrar o teipe às 18 horas. A Rede Vida mostra, ao vivo, domingo, às 10 horas, o confronto entre Independente e Barretos pela Série A3, direto de Limeira. Série A1 - 15ª rodada: sábado 11 horas - Santo André x Ituano (Rede Record); 15 horas - Juventus x Mogi Mirim; 16 horas - Botafogo x América; 18 horas - Rio Branco x Internacional; domingo 11 horas - Santista x União São João (ESPN Brasil); 16 horas - União Barbarense x Matonense. Série A2 - 11ª rodada: sábado 15 horas - Nacional x Paraguaçuense; 16 horas - Rio Preto x Mirassol; 16 horas - São José x Comercial; domingo 10h30 - Atlético Sorocaba x Marília(VT às 18 horas); 11 horas - Flamengo x São Bento; 16 horas - Bragantino x Araçatuba; 16 horas - Olímpia x Francana; 18 horas - Bandeirante x Sãocarlense. Série A3 - 14ª rodada: Sábado 15 horas - Noroeste x Inter de Bebedouro; 16 horas - Taubaté x Osasco; 16 horas - União Mogi x Sertãozinho; 16 horas - XV de Jaú x Taquaritinga; 16 horas - XV de Piracicaba x Garça; domingo 10 horas - Independente x Barretos (Rede Vida); 16 horas - Jaboticabal x Palmeiras-B; 16 horas - Oeste x Ferroviária.