Paulista sem medo de decisão no Rio Ainda sentindo os efeitos da heróica classificação em Belo Horizonte, a delegação do Paulista chegou nesta quinta à tarde no Estádio Jaime Cintra e foi recepcionada com festa pelos torcedores do time. Entusiasmados, jogadores e comissão técnica minimizaram o fato de ter que decidir o título da Copa do Brasil contra o Fluminense, no próximo dia 22, no Rio de Janeiro. A primeira partida está marcada para dia 15 de junho, em Jundiaí. "Isso é indiferente. Temos que manter a mesma concentração e fazer como fizemos nos outros jogos. Claro que a situação agora é outra e respeitamos demais o Fluminense", adiantou o goleiro Rafael, um dos mais elogiados na partida da última quarta-feira, quando nem a derrota de 3 a 2 para o time mineiro tirou do Paulista a vaga na decisão. Justamente pela vantagem conseguida em casa, com a vitória de 3 a 1. O técnico Vágner Mancini também admitiu estar acostumado a decidir fora de casa. Afinal, dos cinco times da Série A que o Paulista eliminou, três foram longe do Jaime Cintra - Juventude, Botafogo e Cruzeiro - e apenas dois em casa - Figueirense e Internacional. Curiosamente, nas duas vezes que decidiu em casa a vaga só foi garantida nos pênaltis. Todos os jogadores, inclusive os que estiveram em campo, participaram nesta quinta de um recreativo rápido. Mais do que felizes com a possibilidade de decidir seu primeiro título nacional, os jogadores estavam assustados com a quantidade de repórteres na cidade. "Só vimos algo parecido quando decidimos o Paulistão", explicou Márcio Mossoró, lembrando da final do Campeonato Paulista de 2004, quando o São Caetano sagrou-se campeão. Nesta sexta-feira o técnico Vágner Mancini define o time que enfrenta o União Barbarense, pela sétima rodada da Série B. Mancini ainda não definiu se irá poupar alguns titulares, mas é pouco provável porque todos estão empolgados. "Além disso, teremos mais tempo para nos preparar porque o primeiro jogo será apenas no dia 15".