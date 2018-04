Paulista sofre, mas vence Rio Claro no Paulistão

Veja também:

Com seus primeiros três pontos, os donos da casa se afastaram das últimas posições. Já o Rio Claro amargou sua segunda derrota, em dois jogos, e encerra a rodada na zona de rebaixamento.

O Paulista foi melhor no primeiro tempo e acabou premiado por ser mais eficiente no ataque. Abriu o placar aos 22 minutos. Após cruzamento da direita, Negreiros desviou de peixinho e o meia Felipe Azevedo só completou na pequena área.

No segundo tempo, o Rio Claro assumiu o controle do jogo e até chegou ao empate, aos 27 minutos, com Luciano, de cabeça. Na base da raça, contudo, o clube jundiaiense conseguiu a vitória, aos 38 minutos. Felipe Azevedo cruzou da esquerda e Marquinhos fez de cabeça.

No próximo domingo, às 11 horas, o Paulista volta a campo para enfrentar o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. O Rio Claro terá pela frente o São Paulo, no sábado, às 19h30, no Morumbi.

PAULISTA 2 X 1 RIO CLARO

Paulista - Vinícius; Márcio Santos (Diogo), Dema e William Rocha; Lucas, Rai, Felipe Pinto, Felipe Azevedo e Julinho (William Saroa); Negreiros e Diego Barbosa (Marquinhos). Técnico: Aarão Alves

Rio Claro - Carlos Carioca; Luciano, Nelinho e William Alves; Murilo, Walker, Alessandro Paraná, Edu Sales (Danilo Avelar) e Vinícius; Maicon (Osny) e Mirandinha (Carlos Júnior). Técnico: Paulinho Maclaren

Gols - Felipe Azevedo, aos 22 minutos do primeiro tempo. Luciano, aos 27, e William Rocha, aos 38 minutos do segundo tempo

Cartão vermelho - William Alves (Rio Claro)

Árbitro - Milton Etsuo Ballerini

Renda - R$ 22.005,00

Público - 920 pagantes

Local - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP)