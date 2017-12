Paulista sonha com liderança da Série B Com a derrota do Santa Cruz por 2 a 1 para o Anapolina-GO, ontem, na abertura da quinta rodada, o time do Paulista pode ser o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. Para isso, comandados de Vágner Mancini terão que vencer o São Raimundo-AM, sábado à tarde, às 16 horas, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O time ocupa a segunda posição com oito pontos ganhos. Está a dois pontos do líder Santa Cruz, que tem um jogo a mais. Para o técnico Vágner Mancini, que fará sua estréia em substituição a Zetti, uma vitória daria total tranqüilidade ao time. "Temos uma missão difícil pela frente, mas se tivermos calma, podemos ficar numa posição mais confortável na tabela", destacou. A única dúvida do treinador é com relação ao substituto de Danilo na defesa. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O escolhido deve sair entre Christian, Rodrigo e Beto, todos do time de juniores. A diretoria está negociando a contratação do meia Ricardinho, que está no Atlético-PR. O jogador já atuou pelo Marília.