Paulista sonha com liderança do Paulista Comissão técnica, jogadores e dirigentes do Paulista garantem que vão receber o Santos, nesta quarta-feira, de olho na liderança isolada do grupo 2 do Campeonato Paulista. Com 16 pontos, a equipe de Jundiaí está em segundo lugar, logo atrás dos santistas, que têm 17. Há na cidade de Jundiaí uma expectativa positiva depois do grande início de campeonato do Paulista. A diretoria espera contar com o apoio da torcida, apesar da fraca venda antecipada por causa da chuva e do carnaval. De qualquer maneira, o estádio Jaime Cintra deve estar lotado. Enquanto isso, o técnico Zetti tenta evitar que a euforia da torcida contagie os jogadores. "Até porque, o adversário é um dos melhores times do Brasil", alertou. O treinador, no entanto, não escondeu a felicidade por poder escalar pela quarta vez consecutiva a mesma equipe titular. "Isso é um fato raro hoje em dia." Além de comemorar este fato, Zetti se vale da identidade que os jogadores têm com o clube. Dos 11 titulares que entrarão em campo, seis foram revelados pelo próprio Paulista. Casos do goleiro Rafael, do lateral-direito Lucas, dos zagueiros Danilo e Asprilla, do volante Umberto e do atacante João Paulo. "Com certeza ,isso nos dá uma maior motivação, afinal somo da casa", disse o atacante João Paulo, artilheiro do time com quatro gols. Mas a grande estrela do time é, coincidentemente, uma revelação do Santos: o meia Canindé.