Paulista Sub-20: XV de Jaú bate Santos O Santos teve a chance de terminar o ano com um título significativo em sua galeria. Mas perdeu. Nesta quarta-feira, foi derrotado por 2 a 1 para o XV de Jaú, em pleno Estádio da Vila Belmiro, e o time interiorano é campeão paulista Sub-20. O jogo foi assistido por astros santistas das décadas de 50 e 60, como Zito, Formiga e Pepe. Eles estão observando as novas revelações do futebol paulista e tiveram que prestar mais atenção nos visitantes, do que nos próprios santistas, especialmente o goleiro Valter, que mostrou segurança e fez boas saídas de gol.