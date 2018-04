Paulista supera União Barbarense e conquista 1ª vitória

JUNDIAÍ - O Paulista finalmente conquistou sua primeira vitória pelo Campeonato Paulista. Em uma noite fria em Jundiaí, os donos da casa bateram o União Barbarense, por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Jayme Cintra, no encerramento da terceira rodada.

Com este resultado, o Paulista chegou aos quatro pontos e divide a décima colocação com o próprio União Barbarense. Os dois times estão empatados em todos os critérios na tabela do Paulistão.

O único gol da partida saiu aos 14 minutos do primeiro tempo. O atacante Cassiano Bodini fez jogada individual e cruzou na área. O veterano Marcelo Macedo, ex-Fluminense e Flamengo, só completou para o gol. No restante do jogo, os dois times alternaram bons e maus momentos.

Na próxima quarta-feira, às 17 horas, o Paulista volta a campo para enfrentar o Mirassol, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. O União Barbarense folga no meio de semana, já que o duelo contra o São Paulo foi adiado para 10 de abril, por causa da Copa Libertadores. O time volta a campo somente no domingo, dia 3 de fevereiro, quando visita o Atlético Sorocaba.

PAULISTA 1 x 0 UNIÃO BARBARENSE

PAULISTA - Richard; Thales, Lima, Lázaro e Correia; Matheus, Kasado, Chiquinho (Flávio) e Alan Mineiro (Diego); Cassiano Bodini e Marcelo Macedo (João Henrique). Técnico: Giba.

UNIÃO BARBARENSE - Walter; Alex, Juliano, Edson Borges e Rafael Silva; Chicão (Jéfferson Luís), Wiliam Leandro (Cléverson), Itaqui e Melinho; Tadeu e Cesinha (Caihame). Técnico: Moisés Egert.

GOL - Marcelo Macedo, aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo César de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Kasado, Lima, Marcelo Macedo e Rodolfo (Paulista); Chicão (União).

CARTÃO VERMELHO - Alex (União).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 854 torcedores.

LOCAL - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).