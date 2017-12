Paulista surpreendeu o Marília: 3 a 1 O Paulista venceu o Marília por 3 a 1 neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida foi realizada no estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente, já que o estádio mariliense, Bento de Abreu, passa por reformas. Com a importante vitória, o time de Jundiaí assumiu o terceiro lugar do Grupo 2, com dez pontos, atrás somente de Santos (11) e Palmeiras (10). O Marília é o quinto colocado, com sete, após perder sua invencibilidade. Pouco antes do jogo começar, a torcida do Marília recebeu uma má notícia. O volante Leandro Ávilla, ex-Flamengo e seleção brasileira, que estrearia no time, foi vetado pelo departamento médico, já que sofreu uma pancada na coluna durante os treinos de sábado. Dentro de campo, o Marília começou muito mal. Sem conseguir impor seu futebol, o time mariliense assistiu o Paulista abrir o placar aos 15 minutos com o meia Ailton. Mesmo com a fraca atuação de sua equipe, o veterano Sorato empatou de cabeça aos 29 do primeiro tempo. Na segunda etapa, porém, o Marília não conseguiu segurar o time de Jundiaí que foi eficiente nos contra-ataques. Aos 20 minutos, Izaías aproveitou falha da defesa para fazer o segundo. Thiago ampliou aos 37. Paulista 3 a 1. Na próxima rodada, o Paulista receberá o Santo André, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O Marília enfrentará o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, no ABC.