Paulista tem apenas um jogo amanhã O Rio Branco corre atrás de sua primeira vitória dentro do Campeonato Paulista da Série A1, neste sábado, às 20h30, diante do União São João. O confronto abre a terceira rodada da competição e terá transmissão ao vivo da TV Record. No Rio Branco, que tem apenas um ponto ganho no Paulista, o destaque é o veterano meia Jorginho, que foi confirmado como titular. Do lado do União São João, que já somou 3 pontos, o lateral Edu Silva cumpriu suspensão e tem retorno garantido. No ataque, Guto e Flávio Negada brigam por uma vaga. A definição só acontecerá momentos antes do jogo. As outras cinco partidas da terceira rodada serão disputadas no domingo: Botafogo x Inter de Limeira, Juventus x Matonense, América x Portuguesa Santista, Santo André x Mogi Mirim e União Barbarense x Ituano.