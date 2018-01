Paulista tem decisão contra o River Plate, em Buenos Aires O Paulista tenta nesta quinta-feira a sua primeira vitória na Copa Libertadores da América. E o desafio não será nada fácil: vai enfrentar o River Plate, na Argentina, às 21h15, naquele que os jogadores do time de Jundiaí já haviam apontado como o ?jogo mais difícil da primeira fase?. Pela primeira vez participando de um torneio internacional, o Paulista vem decepcionando sua torcida - está em terceiro lugar do grupo 8, com dois empates. E no Campeonato Paulista também não faz boa campanha: está ameaçado de rebaixamento e muitos torcedores já pedem a saída do técnico Vágner Mancini. Assim, só uma vitória nesta quinta-feira servirá para melhorar o ânimo dos jogadores - e para colocar o time na liderança da chave. Uma derrota, entretanto, complicará muito as pretensões do Paulista na Libertadores. O discurso adotado pelos jogadores do Paulista é de que conseguir a vitória em Buenos Aires é difícil mas não impossível. E impossível vai ser não sentir uma forte emoção ao pisar no gramado do Monumental de Nuñez - palco da final da Copa do Mundo de 1978. Muitos jogadores da equipe de Jundiaí nunca viajaram à Argentina e avisaram que será uma grande experiência enfrentar o River na casa do rival.