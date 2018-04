Paulista tem domínio de grandes, média de 2,39 gols e só dois invictos

O Campeonato Paulista fecha sua décima rodada nesta terça-feira, ou seja, completa dois terços da primeira fase, com amplo domínio dos grandes na classificação. Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras mandam em seus grupos, numa competição com média de 2,39 gols por rodada, com artilheiro de time pequeno, com dois invictos e o Marília ainda tentando desencantar.

Com os gigantes 'quase' classificados matematicamente, os pequenos prometem grande briga nas cinco rodadas finais. O Audax apostava em Rafinha, artilheiro da competição com sete gols que foi para o Atlético-PR, e agora foca na força do grupo para desbancar a Ponte Preta, melhor equipe do interior e, também, a que mais comete faltas. Dois pontos separam as equipes.

Outra briga boa é entre o Ituano, atual campeão e que nesta competição chama atenção pelo alto número de cartões sofridos (é o mais punido e isso pode pesar por ser critério de desempate) diante do Mogi Mirim. O Papão também leva vantagem de dois pontos sobre o Galo da Japi, com um jogo a menos.

Na parte de baixo da tabela, o lanterna Marília ainda busca sua primeira vitória. É o único dos 20 times que ainda não somou um triunfo. São dois empates e oito derrotas. O Bragantino, também lutando contra a queda, também perdeu oito vezes. Mas seu diferencial é que ganhou os outros jogos. Caso tivesse somado alguns empates, poderia estar melhor.

Brigando pela liderança geral da fase, Santos e Corinthians são os únicos invictos. O time da Vila Belmiro graças a seu ataque arrasador de 22 gols e o da capital pela sólida defesa vazada apenas duas vezes. Eles se enfrentam na penúltima rodada no Itaquerão, em duelo que provavelmente vai definir o melhor da primeira fase (os líderes fazem o jogo decisivo em casa). O São Paulo observa esta briga de perto e, caminhando junto, pode até desbancar um dos concorrentes na tabela.