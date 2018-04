Paulista tem rodada completa amanhã A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-1 será realizada nesta quarta-feira à noite. O destaque fica para o confronto entre Ituano e Matonense, em Itu, que será transmitido ao vivo pela ESPN Brasil. O Ituano empatou na estréia com o Juventus, por 2 a 2, na Rua Javari, e agora espera chegar à sua primeira vitória na competição. A Matonense venceu o Mogi Mirim por 1 a 0, deixando o técnico Fito Neves otimista. Portuguesa Santista x Botafogo - A derrota sofrida na rodada inaugural, para a Inter de Limeira, já deixou a Portuguesa Santista assustada. O técnico Joãozinho Rosa promete fazer alguns alterações para melhorar o time nesta quarta-feira à noite, no jogo contra o Botafogo no estádio Úlrico Mursa. Na equipe de Ribeirão Preto, o treinador Nicanor de Carvalho Júnior garante que vai colocar o time no ataque, mesmo atuando fora de casa. "Falta um pouco de entrosamento, mas estamos no caminho certo", assegurou ele. Mogi Mirim x União Barbarense - Os dois times se enfrentam no estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi, com o mesmo objetivo de conseguir a reabilitação. Tanto o técnico Adilson Baptista, do Mogi, como Polozi, do Barbarense, devem manter a mesma base da estréia. Em Santa Bárbara, a pressão é muito grande e nova derrota já pode determinar a queda de Polozi. Rio Branco x América - Este é o jogo da reabilitação para o Rio Branco, no estádio Décio Vitta, em Americana. Após a derrota para o Botafogo por 3 a 1, a diretoria se apressou em buscar reforços. O primeiro a chegar foi o lateral-esquerdo Vanin, do Figueirense, mas o clube ainda está atrás de um lateral-direito e um zagueiro, que pode ser Carlinhos, ex-Bahia e vinculado ao Figueirense. Santo André x Juventus - Inicialmente, este jogo seria marcado por uma grande festa no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Mas a morte do prefeito César Daniel tirou o ânimo de todos no clube, que é apontado como favorito ao título da Série A-1. O técnico Luiz Carlos Ferreira deve manter a mesma formação que venceu o Barbarense, por 2 a 0, na estréia. O Juventus, do rápido Alex Alves, espera confirmar sua fama de atuar bem fora de casa. Na estréia empatou, na Rua Javari, com o Ituano, por 2 a 2. União São João x Internacional - A partida será disputada no estádio Hermínio Ometto, em Araras, onde o União busca sua reabilitação. O técnico Play Freitas continua apostando nos seus veteranos atacantes Mauro e João Paulo. Já a Inter está motivada após a excelente atuação na vitória sobre a Portuguesa Santista, por 3 a 0. O técnico Leandro Campos exige a mesma determinação do time e muito respeito ao adversário.