Paulista tem três jogos amanhã A última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista da Série A1 começa a ser disputada neste sábado, com três jogos - dois com transmissão ao vivo pela TV. Pela manhã, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo recebe o Mogi Mirim. À tarde, na Rua Javari, em São Paulo, o Juventus enfrenta a Internacional. E à noite, jogam Matonense e União São João, em Matão. A rodada será completada domingo, com mais três partidas: Santo André x Portuguesa Santista, União Barbarense x Rio Branco e Ituano x América. Botafogo x Mogi Mirim - Ainda sem ter contratado o substituto de Nicanor de Carvalho, demitido na segunda-feira, o Botafogo recebe o Mogi Mirim neste sábado, às 11 horas, no estádio Santa Cruz, com transmissão da Record. O time de Ribeirão será comandado pelo técnico interino Antonio Novo. O lateral-direito Gustavo, que cumpriu suspensão, volta ao time do Botafogo. No ataque, Cris entra no lugar de Nei Júnior. Com 15 pontos, o clube de Ribeirão está em 6º lugar e tenta se aproximar dos líderes do Paulista. Já o Mogi Mirim, que somou 10 pontos nos últimos quatro jogos, espera manter a boa fase. A equipe ainda está em 8º lugar, com 12 pontos no total. Na defesa, o técnico Carlos Rossi confirmou o retorno do zagueiro Selmo Lima, que cumpriu suspensão, no lugar de João Batista. Na lateral, Clodoaldo ocupa o lugar de Jean, expulso no empate diante do Rio Branco. Juventus x Internacional - De olho na liderança do Campeonato Paulista da Série A1, o Juventus enfrenta a Internacional, neste sábado, às 15h15, na Rua Javari, em São Paulo - com transmissão da ESPN Brasil. Com 17 pontos, o Juventus está em 4º lugar, enquanto a equipe de Limeira só tem 7 pontos e ocupa a antepenúltima posição. O Juventus terá apenas uma mudança em relação ao time que empatou com o América, por 2 a 2, na rodada passada. Edson Di volta ao ataque no lugar de Anderson. Na Inter, o técnico Vica diz acreditar numa reação da sua equipe. "Está faltando tranqüilidade. Só isso", garantiu. O volante Chicão, expulso na derrota para o Santo André, será substituído por Freitas. Matonense x União São João - Na tentativa de sair da penúltima posição do Paulista, a Matonense enfrenta o União São João neste sábado, às 20 horas, no estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão. Com apenas seis pontos em 10 jogos disputados, a Matonense luta pela sua segunda vitória na competição e, segundo o técnico Vágner Benazzi, o time já melhorou muito de produção na última rodada (empate com o Botafogo). Tanto que ele só pretende fazer uma mudança: o zagueiro Rogério volta após cumprir suspensão, no lugar de Carlinhos. Pelo lado do União São João existe um clima de euforia após as últimas vitórias sobre Juventus, Santo André e Ituano, três das equipes de melhor campanha no campeonato. O técnico Play Freitas deve escalar Valdo na lateral-direita, no lugar de Paulo Magno, que foi expulso na rodada passada. E também terá de volta do experiente volante Pintado, que cumpriu suspensão. Com isso, Luciano Santos vai para o banco.