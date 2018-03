Paulista teme encontro com Estevam Em 8º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, o Paulista está preocupado com o jogo contra o CRB, neste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Apesar de estar apenas na 19ª colocação, o adversário é treinado por Estevam Soares, que conhece bem o futebol paulista - já trabalhou no Guarani e na Ponte, por exemplo. "Essas equipes que estão mais abaixo na tabela, como o CRB, são as piores de se enfrentar, pois elas podem nos surpreender na partida. Temos que tomar muito cuidado neste jogo para seguirmos entre os primeiros", alertou o zagueiro Asprilla, que volta ao time do Paulista após cumprir suspensão automática. Despedida - O diretor de futebol do Paulista, João Carlos Figueiredo, anunciou sua saída do clube nesta quinta-feira. O dirigente alegou que assumiu a presidência do Prejun (Instituto de Previdência de Jundiaí) e não teria tempo para seguir com suas funções no clube.