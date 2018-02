Paulista tenta acertar com a Ability Depois de ver fracassada a parceria com a empresa de relógios Magnum, a direção do Paulista de Jundiaí tenta acertar com a Ability, ex-parceiro da Portuguesa de Desportos. Segundo o vice-presidente de futebol, Luiz Roberto Raymundo, o Pitico, na semana que vem haverá uma reunião para a empresa conhecer a realidade do clube. Ele desmentiu que o clube já tivesse fechado um acordo. "Não existe nada assinado, está longe disso. Marcaremos uma reunião para a semana que vem com a a direção da empresa. Não assinamos nada ainda", reforçou. A Ability deixou a Portuguesa na semana passada e já havia sondado o Paulista quando estava no Canindé. Mas após o início das negociações com outra empresa, a Ability acabou se afastando. O acordo entre Magnum e Paulista não saiu e o caminho ficou livre. Para o Paulistão, o técnico Vágner Mancini já recebeu quatro reforços: o zagueiro Anderson, os laterais Fábio Vidal e Julinho, além do atacante Marcos Dias. Pitico disse que o clube vai tentar contratar o atacante Izaías, que foi um dos destaques do time na campanha do vice-campeonato Paulista deste ano. O atacante disputou o Brasileiro pelo Figueirense.