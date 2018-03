Paulista tenta colocar fim a jejum O técnico Zetti, do Paulista de Jundiaí, espera acabar com o jejum de vitórias e voltar a somar três pontos em uma partida do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de vencer o Mogi Mirim na estréia da competição, o time jundiaiense perdeu uma e empatou outras duas vezes. E a chance de conquistar a segunda vitória na Série B acontece na próxima sexta-feira, às 20h30, quando o Paulista recebe o América-MG no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Esta partida deverá ser a primeira a ter transmissão ao vivo pela televisão em canal fechado. "Em um campeonato que temos que somar pontos, temos que ser mais ofensivos. Precisamos das vitórias para chegar à segunda fase", disse o ex-goleiro de São Paulo e da Seleção Brasileira.