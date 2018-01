Paulista tenta fugir do inferno Campeão da Copa do Brasil e primeiro clube do País a garantir vaga na Copa Libertadores/2006, o Paulista de Jundiaí atravessa momento crítico. Não é mais um título que está em jogo, mas a honra de não ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para não cair precisa vencer o Bahia, sábado, em Jundiaí - uma tarefa que não seria difícil não estivesse o adversário também dependendo do resultado para continuar na Série B. Um empate derruba os dois. "É uma situação inusitada. Houve muito desgaste no primeiro semestre com o Paulistão e a Copa do Brasil. Isso acabou estragando a campanha do Paulista na Série B", conta o técnico Vagner Mancini. "Depois que nos concentramos em um objetivo e o conquistamos, é natural que aconteça o relaxamento. Isso em qualquer área." Com 25 pontos, uma vitória sobre o Bahia, sábado à tarde, na última rodada da primeira fase, livra o Paulista do vexame. Na teoria, tudo perfeito. No entanto, a equipe baiana passa pela mesma realidade - precisa vencer para escapar da degola. Por isso, o confronto será de vida ou morte. O derrotado dirá adeus à Segundona. "Tenho certeza: vamos escapar. Realizamos um trabalho muito bem feito durante o ano", justifica Mancini, que optou por ?esconder? o elenco em Itu, até o dia do jogo. "Conquistamos um título inédito e que não sei se outro clube do Interior terá condições de conquistá-lo novamente. Não vamos arruinar tudo." Segundo o treinador, "pequenas coisas" atrapalharam a caminhada na Série B. Apesar de não comentá-las abertamente, ele não esconde a irritação com a ?chuva? de especulações que surgiram na reta final da Copa do Brasil. "Em 30 dias o time foi ?vendido? para o mundo inteiro. Isso mexe demais. O cara já se imaginava jogando em tudo quanto é canto do mundo", afirma. "Precisei de um tempo para o foco do trabalho voltar para a Série B. Só consegui isso de uns cinco jogos para cá." Mancini não quer mesmo é que a má campanha prejudique a preparação da equipe para 2006. Um ano tão aguardado pelo Paulista, que terá a chance de disputar a Libertadores. Como o ?ano? acabará no fim de semana, ele pensa em dar férias para os jogadores até o início de novembro, quando reiniciaria os trabalhos. Existe a possibilidade de a diretoria emprestar alguns jogadores a clubes da Série A, para aliviar a folha de pagamentos no período em que não disputar campeonato. Para os jogadores, o rebaixamento para a Terceirona está associado à desvalorização. Todo o esforço na conquista da Copa do Brasil de nada adiantará com o Paulista rebaixado. "O nome de cada um está em jogo. E temos de jogar com o coração na ponta da chuteira", diz o volante Cristian, que está de saída para o Atlético-PR. O atacante Márcio Mossoró se apresenta ao Internacional na segunda-feira.