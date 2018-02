Paulista tenta fugir do rebaixamento Buscando a paz, a tranqüilidade e principalmente as vitórias, o Paulista se refugiu na estância de Jarinu, interior de São Paulo, para tentar se livrar de vez da ameaça do rebaixamento. Com apenas um ponto nesse Torneio da Morte, o técnico Luiz Carlos Ferreira acha que com mais duas vitórias o time permanecerá na Série A-1 em 2004. "Temos dois jogos em casa e não podemos vacilar. Somando esses pontos estaremos livres". Para ele, o Paulista teve uma melhora considerável no Rebolo, mas está dando azar principalmente da hora de decidir a vitória. "Estamos melhorando muito, mas perdemos gols em horas importantes. O grupo é bom e está decido a reverter essa situação". O Paulista voltará a campo neste sábado, contra o Ituano, sábado, pela quarta rodada do Rebolo. Os próximos jogos do time são contra a Internacional, fora, e Mogi Mirim, em casa. Na classificação, o Paulista é o penúltimo colocado do rebolo com apenas um ponto, O lanterna é a Internacional, que ainda não pontuou.