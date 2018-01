Paulista tenta outra vitória em casa O Paulista recebe o Santo André neste domingo, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, em busca de pontos contra os ?pequenos?. E, para se classificar à próxima fase do Campeonato Paulista, o Paulista sabe que não pode perder pontos dentro de casa. O Paulista já enfrentou os dois clubes grandes do grupo, São Paulo e Santos, e conquistou três pontos, vencendo os são-paulinos por 2 a 1 (jogou em casa) e perdendo para os santistas por 3 a 2 (fora). Além da partida contra o Santo André, o time joga contra Juventus e Inter de Limeira. "Essa partida é decisiva para nossas pretensões de classificação", afirmou o técnico Edson Valandro, que deve fazer uma alteração no time. O meia Júnior Ferreira pode ser substituído por Cairo. No Santo André, o técnico Luiz Carlos Ferreira finalmente poderá usar os jogadores de juniores, que conquistaram a Copa São Paulo no último dia 25. O zagueiro Alex, o meia Denni e o atacante Nunes devem ser titulares. "Vamos tentar conseguir um bom resultado em Jundiaí, para seguirmos bem na competição", afirmou o treinador. Na estréia, o Santo André empatou com o Santos por 2 a 2 e folgou na segunda rodada.