Paulista tenta quebrar jejum de vitórias Embora tenha folgado na rodada do fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série B, o Paulista (14º colocado, com 23 pontos) se manteve próximo do grupo dos oito primeiros colocados e ainda tem grandes chances de passar à próxima fase. Mas para conquistar a classificação, o time precisará quebrar o jejum de vitórias que vem tirando o sono do técnico Zetti. O clube de Jundiaí não vence na Série B há 44 dias (cinco jogos). A próxima partida do time acontece neste sábado, quando recebe o Londrina. O treinador utilizou as duas semanas de treinamento para aprimorar a parte física dos jogadores. A intenção de Zetti é dar um fôlego extra nesta reta final da competição.