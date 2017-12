Paulista tenta quebrar tabu na Série B O jogo contra o Vila Nova na próxima sexta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, além de ser fundamental importância para as pretensões do Paulista no Campeonato Brasileiro da Série B que, com 22 pontos ocupa apenas a 13ª posição, servirá para a equipe do interior paulista tentar quebrar um jejum de quatro jogos sem vitórias na competição. Nos últimos quatro jogos o técnico Zetti viu seu time empatar três vezes e perder um. A última vitória aconteceu há exatamente um mês, quando ganhou do Brasiliense, em casa, por 3 a 2. Para sair deste princípio de crise, o técnico Zetti já tem uma alteração confirmada. O lateral-direito Luís Paulo, expulso pela terceira vez no campeonato, dá lugar ao jovem Lucas, que sempre entrou bem no time.