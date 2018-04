Paulista tenta vencer lanterna da Série B O Paulista sabe que precisa vencer todos seus jogos em casa para conseguir a classificação à segunda fase da Série B do Brasileiro. Porém, nesta terça-feira, a partir das 20h30, recebe no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, o desesperado Londrina , último colocado e que não pode mais perder pontos se quiser manter-se na Segunda Divisão em 2005. Com 26 pontos ganhos, o Paulista ainda é o sétimo colocado, mas precisa de mais três vitórias para garantir uma das vagas. O Londrina, na última posição com 13 pontos, tem que ganhar quatro e empatar um de seus cinco últimos jogos para não ser rebaixado. Depois da derrota por 3 a 0 para o Vila Nova, em Goiânia, era esperada uma mudança no time titular. Contrariando as expectativas, o técnico Vágner Mancini definiu o time com praticamente as mesmas peças dos jogos anteriores. As mudanças serão os retornos do lateral-direito Lucas e do volante Amaral. Cristian, que jogou improvisado na ala, e Umberto retornam à reserva. A má notícia ficou por conta, mais uma vez, do zagueiro Asprilla, que foi vetado pelos médicos. Ele continua sentindo uma contusão na coxa e deve permanecer mais uma semana de fora dos gramados para se recuperar completamente.