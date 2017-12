Paulista tenta vencer o Londrina em casa Além de Palmeiras x Sport, mais dois jogos serão realizados, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No Estádio "Jaime Cintra", em Jundiaí, o Paulista enfrentará o Londrina, às 16 horas. O time de Jundiaí, 15º com 23 pontos, espera quebrar um jejum de cinco jogos sem vitórias e ficar entre os oito primeiros colocados. O time paranaense é 12º, com 24, e também briga pela classificação. O Paulista não vence desde o dia 12 de julho, quando superou em casa o Brasiliense, por 3 a 2. O técnico Zetti não poderá contar com o meia Cairo, que voltou a sentir uma antiga lesão. Para essa vaga, o atacante Davi volta a ganhar uma oportunidade. Com isso, Canindé, que vinha atuando mais adiantado, volta ao meio campo. O Londrina não vence fora de casa desde o dia 12 de fevereiro, quando superou, por 2 a 1, o Rio Branco, de Paranaguá, pelo Campeonato Paranaense. Pela Série B, perdeu cinco e empatou três vezes. Na Série B, não vence desde o dia 11 de setembro do ano passado, quando venceu o XV em Piracicaba, por 2 a 1. O técnico Roberto Fernandes tem dúvidas na defesa, onde Haroldo, Marcão e Dé disputam duas vagas. No meio, o prata-da-casa Réferson, de 20 anos, estreará improvisado na vaga de Dário, suspenso pelo terceiro amarelo. O volante Júnior Gaúcho joga no lugar de Marcelo Silva, deslocado ao ataque no lugar de Fumaça, que será opção no banco. Por fim, o atacante Paraguaio substitui Anderson Lobão, suspenso pelo terceiro amarelo. Joinville X Avaí - Também amanhã, às 19 horas, o Joinville recebe o Avaí, no Estádio "Ernesto Sobrinho". O clube da casa (18º com 22 pontos) espera afastar de vez a ameaça de rebaixamento, enquanto o time de Florianópolis (7º com 25) tenta se manter entre os oito primeiros.