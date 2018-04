Paulista terá novidade em Fortaleza A principal novidade no time do Paulista para o jogo contra o Fortaleza, sábado na capital cearense, será a aparição do zagueiro Rodrigo entre os titulares. Asprilla, que se recupera de uma lesão muscular, está treinando fisicamente, mas sua escalação já para a 20ª rodada da Série B foi vetada. Rodrigo ainda contou com a suspensão de Danilo, o outro titular, para formar a zaga com Beto. Depois de muito tempo sem jogar, apenas treinando, o jogador está muito animado com a nova chance. "Tenho trabalhado buscando meu espaço e quero usar essa partida em Fortaleza para mostrar meu potencial", disse Rodrigo, que é chamado de "Bambam" pelos colegas de elenco. "Foi o Márcio (goleiro, atualmente no Grêmio) que inventou isso e o apelido pegou?, revelou. Além da entrada de Rodrigo na defesa, o Paulista pode ter outra mudança para enfrentar o Fortaleza. Para ter um time mais forte e marcador, Umberto deve ganhar uma vaga no meio-de-campo, provavelmente no lugar de Márcio Mossoró.