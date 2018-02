Paulista: TJD não julgará até amanhã O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, o advogado Naief Saad, só deverá tomar conhecimento nesta sexta-feira do recurso impetrado pelo Corinthians contra a decisão do Comitê Executivo da FPF que ratificou a vantagem do São Paulo nas finais do Campeonato Paulista. Segundo o dirigente, a final do campeonato será disputada sábado, às 18h, no Morumbi, sem que o órgão aprecie o caso. "A final será normal. Se o São Paulo vencer o jogo por um gol de vantagem, ficará com a taça", garante Saad. O fato, no entanto, é que mesmo perdendo por um gol de diferença o Corinthians promete comemorar, deixando no ar a impressão de que o campeonato teve dois campeões. Leia mais no Jornal da Tarde